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AFAD'dan İzmir'deki depremle ilgili sosyal medyada dezenformasyon uyarısı

Afet ve Yönetimi Başkanlığı (), 'deki depremle ilgili dezenformasyon içerikli paylaşımlara karşı uyarıda bulundu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.10.2020
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AFAD'dan İzmir'deki depremle ilgili sosyal medyada dezenformasyon uyarısı

AFAD, İzmir'deki depremle ilgili sosyal medyada dezenformasyon içerikli paylaşımlara karşı uyarıda bulundu.

AFAD'dan yapılan duyuruda, vatandaşlardan sosyal medyada oluşabilecek dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar etmemeleri ve doğru bilgi için resmi kaynakları takip etmeleri istendi.

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