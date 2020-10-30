İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından toplumsal barışı ve dayanışmayı tehdit eden, nefret ve ayrımcılık içeren paylaşımların ve bu paylaşımı yapan hesap sahiplerinin tespiti için İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kolluk kuvvetlerine talimat verildi.

Yapılan incelemelerin ardından şüpheliler hakkında soruşturma başlatılacağı belirtildi.



AFAD'DAN İZMİR'DEKİ DEPREMLE İLGİLİ SOSYAL MEDYADA DEZENFORMASYON UYARISI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremle ilgili sosyal medyada dezenformasyon içerikli paylaşımlara karşı uyarıda bulundu.

AFAD'dan yapılan duyuruda, vatandaşlardan sosyal medyada oluşabilecek dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar etmemeleri ve doğru bilgi için resmi kaynakları takip etmeleri istendi.