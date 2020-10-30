30 Ekim 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İzmir'deki depremle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti! Provokatif paylaşımlarda bulunanlar...

Son dakika: İzmir'deki depremle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti! Provokatif paylaşımlarda bulunanlar...

Son dakika... 'deki depremle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunan hesapların kullanıcılarının tespit edilmesi için tarafından kolluk kuvvetlerine talimat verildi. Şüpheliler hakkında soruşturma başlatılacak.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.10.2020 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020
ABONE OL
Son dakika: İzmir'deki depremle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti! Provokatif paylaşımlarda bulunanlar...

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından toplumsal barışı ve dayanışmayı tehdit eden, nefret ve ayrımcılık içeren paylaşımların ve bu paylaşımı yapan hesap sahiplerinin tespiti için İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kolluk kuvvetlerine talimat verildi.

Yapılan incelemelerin ardından şüpheliler hakkında soruşturma başlatılacağı belirtildi.

AFAD'DAN İZMİR'DEKİ DEPREMLE İLGİLİ SOSYAL MEDYADA DEZENFORMASYON UYARISI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremle ilgili sosyal medyada dezenformasyon içerikli paylaşımlara karşı uyarıda bulundu.

AFAD'dan yapılan duyuruda, vatandaşlardan sosyal medyada oluşabilecek dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar etmemeleri ve doğru bilgi için resmi kaynakları takip etmeleri istendi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaştan İzmir halkına deprem çağrısı DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ALİ ERBAŞ'TAN İZMİR HALKINA DEPREM ÇAĞRISI
Son dakika: AFADdan İzmir depremi açıklaması SON DAKİKA: AFAD'DAN İZMİR DEPREMİ AÇIKLAMASI
Son dakika: AFADdan İzmir depremi açıklaması

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA