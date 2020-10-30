Deprem anında okunacak dua nedir? Hz. Muhammed'in deprem ve afetler için tavsiye ettiği dua! Depremden korunmak için...
Deprem duası nasıl okunur? İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 15 saniye süren depremde bazı binalar yıkıldı, enkaz altında kalanlar var. Deprem anında vatandaşlar büyük panik yaşadı. Deprem büyük panik yaratırken, deprem anında okunacak dualar araştırılmaya başlandı. Peki, deprem anında okunacak dua nedir? Depremden korunmak için okunacak dualar nelerdir? İşte deprem duası...
Deprem anında okunacak dualar neler? Depremden korunmak için okunacak dua, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 30 Ekim Cuma günü Ege Denizi İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar büyük panik yaşadı. Deprem birçok ilde hissedildi. Bu gelişmelerin ardından deprem duası yeniden gündeme geldi. Peki, deprem anında okunacak dua nedir? Depremden korunmak için okunacak dualar nelerdir? İşte deprem anında okunacak dualar...
DEPREMDEN KORUNMAK İÇİN OKUNMASI GEREKEN DUA
Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor: "Tedbir kadar akıllı bir davranış yoktur. Gece olunca yemek ve su kaplarınızın üstüne kapatın. Uyumadan ateşi söndürün, ateşi yanık bırakmayın."
İbni Abbas (r.a) rivayetine göre, Peygamber Efendimiz (SAV)'in kendisine "Ya Resulallah başım dertten kurtulmuyor. Afet ve musibetlerden korkuyorum." denildiğinde sabahları şu duayı okumasını tavsiye etmişti: "Bismillahi ala nefsi ve ehli ve mali."
HZ. MUHAMMED'İN DEPREM VE AFETLER İÇİN TAVSİYE ETTİĞİ DUA
Peygamber Efendimiz (SAV)'in kaza ve beladan korunmak için tavsiye ettiği dua:
"Bir kimse her gün sabah akşam şu duayı üç defa okursa, ona keza bela gelmez." (Ebu Davud, Edeb, 5/324;İbni Mâce, Dua, 3869)
"Bismillahi hayril Esmâi. Bismillahillezî lâ yedurru ma'a'smihi şey'ün fil ardı velâ fissemâi ve hüves Sem'îul Alîm."
Manası: "O Allah'ın ismiyle (akşamladım) ki, O'nun ismiyle birlikte ne yerde, ne de gökte hiç birşey zarar veremez. O ki hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir."
"Rabbî küllü şey'in hâdimüke, Rabbî fe'hfaznâ ve'nsurnâ ve'rhamnâ"
Ey Rabbim her şey senin hizmetindedir. Sen bizi koru, bize yardım et ve bize rahmet et.
"Allahümmâğfezni min beyni yedeyye ve min halfi ve an yemini ve an şimâlî ve min fevkî ve eûzü biazametike en uğtâle tahtî."
'Allah'ım, önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, gökten ve yerden gelecek bütün felaketlerden beni koru'
"Allahümme lâ tektülnâ bi gadabike velâ tühliknâ bi azâbike ve âfinâ kable zâlik."
(Allahım, bizi gazabınla öldürme. Azabınla helâk etme! Bunlardan önce bize afiyet ver.)
"Bismillahi lâ yedurru mea ismihî şey'in fil ardi ve lâ fi's-semai."
(İşime) Allahın adıyla başlarım. Onun ismi ve yardımı olduktan sonra ne yeryüzü ve ne de gökyüzünün hiçbir bela ve sıkıntısı zarar vermez.
Anlamı: "Allah'ın ismiyle, kendimi, ailemi ve malımı Allah'a havale ediyor. O'nun yüce himayesine bırakıyorum."
"Allahümmâğfezni min beyni yedeyye ve min halfi ve an yemini ve an şimâlî ve min fevkî ve eûzü biazametike en uğtâle tahtî."
Anlamı: Allah'ım! Önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, gökten ve yerden gelebilecek bütün felaketlerden beni koru