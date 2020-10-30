Deprem anında okunacak dualar neler? Depremden korunmak için okunacak dua, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 30 Ekim Cuma günü Ege Denizi İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar büyük panik yaşadı. Deprem birçok ilde hissedildi. Bu gelişmelerin ardından deprem duası yeniden gündeme geldi. Peki, deprem anında okunacak dua nedir? Depremden korunmak için okunacak dualar nelerdir? İşte deprem anında okunacak dualar...

DEPREMDEN KORUNMAK İÇİN OKUNMASI GEREKEN DUA

Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor: "Tedbir kadar akıllı bir davranış yoktur. Gece olunca yemek ve su kaplarınızın üstüne kapatın. Uyumadan ateşi söndürün, ateşi yanık bırakmayın."

İbni Abbas (r.a) rivayetine göre, Peygamber Efendimiz (SAV)'in kendisine "Ya Resulallah başım dertten kurtulmuyor. Afet ve musibetlerden korkuyorum." denildiğinde sabahları şu duayı okumasını tavsiye etmişti: "Bismillahi ala nefsi ve ehli ve mali."