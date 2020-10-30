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Deprem anında ne yapmalıyız? Deprem sırasında yapılması gerekenler neler? Deprem sırasında alınacak önlemler
Deprem anında neler yapmalıyız? Ege Denizi İzmir Seferihisar ilçesi açıklarında 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İzmir'deki büyük depremin ardından, en büyüğü 4,8 olan birçok sarsıntı meydana geldi. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde hissedilen depremin ardından vatandaşlar binaları boşalttı. Yaşanan sarsıntı akıllara bir kez daha, "Depreme ne kadar hazırız?" sorusunu getirdi. Peki, deprem anında ne yapmalıyız? Deprem sırasında yapılması gerekenler neler? İşte deprem sırasında alınacak önlemler...
Giriş Tarihi: 30.10.2020 16:00 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020 16:04
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