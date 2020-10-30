İzmir’de peş peşe depremler!! Çok sayıda artçı meydana geldi.
Son dakika haberine göre...İzmir’deki 6.6 büyüklüğündeki depremin arından çok sayıda artçı deprem oldu. Peş peşe yaşanan artçıların arasında en büyüğünün 4.8 olduğu açıklandı.
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İzmir'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından sırasıyla şu depremler yaşandı:
Seferihisar – 3.5
İzmir'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından sırasıyla şu depremler yaşandı:
Seferihisar – 4.7
Kuşadası Körfezi – 4.1
Urla – 4.1
Seferihisar – 4.2
Kuşadası – 4.1
Kuşadası – 4.8
Yunanistan / Samos – 3.9
Kuşadası – 3.6
Kuşadası – 3.5
Kuşadası Körfezi/ Menderes – 4.2
Seferihisar – 3.5
Yunanistan/Samos – 3.9
Kuşadası – 3.6