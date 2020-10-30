30 Ekim 2020, Cuma
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İzmir’de peş peşe depremler!! Çok sayıda artçı meydana geldi.

Son dakika haberine göre...’deki 6.6 büyüklüğündeki depremin arından çok sayıda artçı oldu. Peş peşe yaşanan artçıların arasında en büyüğünün 4.8 olduğu açıklandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.10.2020
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İzmir’de peş peşe depremler!! Çok sayıda artçı meydana geldi.

İzmir'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından sırasıyla şu depremler yaşandı:

Seferihisar – 4.7

Kuşadası Körfezi – 4.1

Urla – 4.1

Seferihisar – 4.2

Kuşadası – 4.1

Kuşadası – 4.8

Yunanistan / Samos – 3.9

Kuşadası – 3.6

Kuşadası – 3.5

Kuşadası Körfezi/ Menderes – 4.2

Seferihisar – 3.5

Yunanistan/Samos – 3.9

Kuşadası – 3.6

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