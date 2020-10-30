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Depremin merkez üssü Yunan adası Sisam'dan ilk görüntüler

'nin Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin merkez üssü 'ye en yakın Yunan adaların biri olan (Samos) adasında da hissedildi. , Sisam'da bazı kilise ve evlerde hasara neden oldu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.10.2020
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Depremin merkez üssü Yunan adası Sisam'dan ilk görüntüler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Depremin merkez üssü Yunan adası Sisam'dan ilk görüntüler

İzmir olmak üzere pek çok ilde hissedilen depremin merkez üssünün Sisam (Samos) Adası olduğu öğrenildi.Richter ölçeğine göre deprem 7.1 büyüklüğünde kayda geçti.

Depremin merkez üssü Yunan adası Sisam'dan ilk görüntüler

Depremin hisseden halk sokaklara döküldü. Sisam adasında bir çok kilisenin duvarları, bazı evlerin de yıkıldığı ifade edildi.

Depremin merkez üssü Yunan adası Sisam'dan ilk görüntüler

Depremin merkez üssü Sisam'da kentinde deprem küçük tsunami etkisi yarattı.

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