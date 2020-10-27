Mersin’de orman yangını: Yerleşim yerlerini tehdit ediyor vatandaşlar panik yaşadı
Anamur ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Canlı yayına bağlanan A Haber muhabiri Mehmet Miras bölgeden gelişmeleri aktardı. Mehmet Miras, “Anamur ilçesinde çıkan yangın şu ana kadar etkisini sürdürüyor. Can kaybı yok ancak birçok mahalleyi etkisi altına almış durumda.” dedi.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesi sınırı yakınlarındaki Anamur ilçesine bağlı Uçarı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 11.30'da henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Yangının yerleşim yerlerini tehdit ettiği bildirildi.
VATANDAŞLAR PANİK YAŞADI
Alevlerin etrafını sardığı evlerde yaşayan vatandaşlar panik yaşadı. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.
A HABER MUHABİRİ BÖLGEDEN AKTARDI
Mehmet Miras, "Anamur ilçesinde çıkan yangın şu ana kadar etkisini sürdürüyor. Yerleşim yerlerine de girmiş durumda ama itfaiye ekipleri ve çevreden gelen arasözler bölgede yangın söndürme çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor ve önlemler almaya çalışılıyor. Can kaybı ancak birçok mahalleyi etkisi altına almış durumda. Yangının çıkış nedeni henüz belli değil tehdit ediyor." dedi.