Son dakika: İstanbul'da otobüste yangın

YOL KENARINDA DURDURDU

Otobüsten çıkan dumanları fark eden şoför otobüsü yol kenarında durdurdu. Otobüsün yandığını gören bazı otobüs ve otomobil sürücüleri de araçlarında bulunan yangın tüpleriyle yangına müdahale ederek yardımcı olmaya çalıştı. Yoldan geçen araçlardan da yangın tüpü desteği istendi.

OTOBÜS BULUNDUĞU YERDEN KALDIRILDI

Motor kısmında başlayan yangın diğer sürücülerin de yardımı ile söndürüldü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi de otobüste kontrollerde bulundu. Otobüs yangını nedeniyle yanyolda bir süre trafik yoğunluğu meydana geldi. Olay yerine çağrılan çekici ile yanan otobüs bulunduğu yerden kaldırıldı.