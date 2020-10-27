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Duygu Delen'in ölümünde flaş gelişme! İşte eski sevgilisi hakkında istenen ceza

Sabah'tan Mehmet Boncuk'un haberine göre, 17 yaşındaki 'in 4. kattan şüpheli bir şekilde düşerek ölmesinden dolayı tutuklu bulunan için ağırlaştırılmış müebbet ve 32 yıl hapis cezası istendi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.10.2020 Güncelleme Tarihi: 27.10.2020
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Duygu Delen'in ölümünde flaş gelişme! İşte eski sevgilisi hakkında istenen ceza

Gaziantep'te, 13 Ağustos günü eski kız arkadaşı Duygu Delen'in 4. Kattaki evlerinden şüpheli bir şekilde düşüp yaşamını yitirmesi nedeniyle tutuklu bulunan şüpheli Mehmet Kaplan için ağırlaştırılmış müebbet ve 32 yıl hapis cezası istendi.

Duygu Delen'in ölümünde flaş gelişme! İşte eski sevgilisi hakkında istenen ceza

İDDİANAME HAZIRLANDI!

17 yaşındaki Duygu Delen'in ölümüyle ilgili tutuklanan Mehmet Kaplan (20) hakkında Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca görevlendirilen savcı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

Duygu Delen'in ölümünde flaş gelişme! İşte eski sevgilisi hakkında istenen ceza

GAZİANTEP KAPALI CEZAEVİNDE TUTUKLU BULUNUYOR

Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan ve Duygu Delen'in vücudunda çok sayıda darp ve cebir izinin bulunduğunu gösteren raporun da gelmesinin ardından savcılık dosyayı tamamladı.

Duygu Delen'in ölümünde flaş gelişme! İşte eski sevgilisi hakkında istenen ceza

Halen Gaziantep Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan Mehmet Kaplan hakkında "Çocuğun kasten öldürülmesi", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "hakaret" ve "konutta yağma" suçlarından hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Duygu Delen'in ölümünde flaş gelişme! İşte eski sevgilisi hakkında istenen ceza

32 YILA AKDAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesi halinde Mehmet Kaplan, kasten öldürme, cinsel istismar, tehdit ve hakaret suçlarından yargılanacak.

Duygu Delen'in ölümünde flaş gelişme! İşte eski sevgilisi hakkında istenen ceza

İddianamede, Mehmet Kaplan'ın cinayetten dolayı ağırlaştırılmış müebbet ile 3 ayrı suçtan ise 32 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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