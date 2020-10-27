Duygu Delen'in ölümünde flaş gelişme! İşte eski sevgilisi hakkında istenen ceza

GAZİANTEP KAPALI CEZAEVİNDE TUTUKLU BULUNUYOR

Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan ve Duygu Delen'in vücudunda çok sayıda darp ve cebir izinin bulunduğunu gösteren raporun da gelmesinin ardından savcılık dosyayı tamamladı.