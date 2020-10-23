23 Ekim 2020, Cuma
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Metil alkol zehirlenmesinden 15 günde 71 kişi öldü

Son dakika haberine göre; Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 9 Ekim'den bu yana ülke genelinde 71 kişi yaşamını yitirdi. Son 24 saat içinde 'de 290 litre ve 2 litre metil alkol 'te ise 10,5 litre sahte içki ele geçirildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.10.2020
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Metil alkol zehirlenmesinden 15 günde 71 kişi öldü

Düşük maliyeti nedeniyle etil alkol yerine metil alkolden yapılarak satılan sahte içki, insan sağlığına ciddi zararlar verdiği gibi ölümlere de neden oluyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, metil alkol zehirlenmesi belirtileriyle dün İzmir'de özel bir hastaneye başvuran Bülent E, yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybetti.

Kuşadası'nda yaşayan Umut A. (34), dün akşam evinde rahatsızlanınca yakınları tarafından Kuşadası Devlet Hastanesine getirildi. Metil alkolden zehirlendiği değerlendirilen Umut A. yoğun bakım servisindeki yaşam mücadelesini kaybetti.

71 KİŞİ YAŞAMINI KAYBETTİ

Ülke genelinde 9 Ekim'den bu yana İzmir'de 28, İstanbul'da 10, Aydın'da 9, Kırıkkale ve Mersin'de 7'şer, Kırklareli'de 3, Muğla, Zonguldak ve Tekirdağ'da 2'şer, Trabzon'da 1 olmak üzere metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 71'e çıktı.

Son dakika...İzmirde sahte içki operasyonu: 5 ton etil alkol ele geçirildi SON DAKİKA...İZMİR'DE SAHTE İÇKİ OPERASYONU: 5 TON ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Sahte içki imalatı ve satışına karşı operasyonların devam ettiği Türkiye genelinde emniyet güçleri, 9 Ekim'den bu yana yaptıkları operasyonlarda 457 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden 95'i tutuklandı.

Diğer şüphelilerin bir bölümü serbest bırakılırken bazılarının ise emniyet ve adliyedeki işlemleri sürüyor.

Son 24 saat içinde Mersin'de 290 litre sahte içki ve 2 litre metil alkol Karabük'te ise 10,5 litre sahte içki ele geçirildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde bir kokoreç dükkanına ve iş yeri sahibinin diğer adreslerine düzenlenen operasyonda yaklaşık 230 litre etil alkol ile 20 litre sahte içki ele geçirildi.

İstanbul'da da sevkiyata hazır vaziyette 100 CC'lik şişelere doldurularak sahte bandrol ile ambalajlanmış 2,5 ton sahte içki bulundu.

Kilis'te bir iş yerinde 22 şişe sahte içki, Manisa'nın Salihli ilçesinde bir evde 190 litre sahte rakı, Aydın'ın Çine ilçesinde de 12 litre kaçak alkol ele geçirildi.

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