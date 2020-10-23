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Çorum'da korku dolu anlar! İkinci el aldığı araç hasarlı çıktı bayiden aldığı cevap çılgına döndürdü

’da isimli vatandaş, eşine bir araç aldı. Araç hasarlı çıkınca bayiye giden Hamza Özdemir aldığı cevap karşısında çılgına döndü ve aracı yakmak istedi. Özdemir’i çevredeki vatandaşlar vazgeçirdi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.10.2020 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020
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Çorum'da korku dolu anlar! İkinci el aldığı araç hasarlı çıktı bayiden aldığı cevap çılgına döndürdü

'da (52), hasar kaydı olduğunu öne sürdüğü eşi için satın aldığı cipi, satıcı bayi önünde yakmak istedi. Özdemir, o anları görüntülemeye çalışan gazetecilerle konuşup derdini anlatırken, çevredekiler elindeki bidonu alarak eyleminden vazgeçirildi.

Olay, sabah saatlerinde Çorum- Ankara karayolu üzerindeki bir otomobil galerisinde meydana geldi.

ARACI YAKMAYA KALKTI
Bir süre önce eşi için ikinci el cip satın alan Hamza Özdemir, araçta hasar kaydı olduğunu öğrenince, satıcı bayiyi yetkilileriyle görüştü. Görüşmede, taleplerine olumsuz yanıt alan Özdemir, satıcı bayi önüne getirdiği aracı yakmak istedi.

Özdemir, kendisine soru soran gazetecilere konuşurken, çevredekiler elindeki benzin bidonunu aldı. İkna edilip, eyleminden vazgeçirilen Özdemir, bayi yetkililerinin "Ne gerekiyorsa yaparız" sözleri üzerine aracını bırakarak bölgeden ayrıldı.

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