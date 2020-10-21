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Son dakika: Manisa'da 20 ton 'sahte şarap' ele geçirildi: 12 gözaltı

Son dakika haberi... 'nın Turgutlu ilçesinde, jandarma ekiplerince 12 eve düzenlenen operasyonda 20 ton sahte ele geçirildi, 12 şüpheli gözaltına alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.10.2020 Güncelleme Tarihi: 21.10.2020
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Son dakika: Manisa'da 20 ton 'sahte şarap' ele geçirildi: 12 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, yasa dışı içki üretimi ve tüketiminden kaynaklanan ölüm olaylarının önlenmesi amacıyla Turgutlu ilçesinde yaptıkları çalışmalarda, Çepnidere Mahallesi'ndeki 12 evde sahte imalatı yapıldığını belirledi.

Bu sabah 07.00 itibarıyla 12 eve baskında düzenleyen ekipler, 20 ton şarap ele geçirdi.

İçkiler imha edilmek üzere ilçe tarım müdürlüğüne teslim edilirken, şüpheliler gözaltına alındı

İfadelerinin alınmasının ardından şüpheliler, savcılığın talimatıyla serbest kaldı.


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