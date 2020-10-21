Son dakika: Manisa'da 20 ton 'sahte şarap' ele geçirildi: 12 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, yasa dışı içki üretimi ve tüketiminden kaynaklanan ölüm olaylarının önlenmesi amacıyla Turgutlu ilçesinde yaptıkları çalışmalarda, Çepnidere Mahallesi'ndeki 12 evde sahte şarap imalatı yapıldığını belirledi.