Uzman isim "İstanbul Depremi" için riskli bölgeleri duyurdu

OLASI BÜYÜK DEPREME İLİŞKİN KORKUTAN AÇIKLAMA

Prof. Dr. Görür'ün açıklamalarından satır başları şöyle;

"Bir sefer jeolojik ve zemin olarak en tehlikeli olan yerler Avrupa yakası ve Avrupa Yakasında Haliç'ten başlayıp Silivri'ye kadar giden sahil ve sahilden ilk 10 km'lik kuşak en riskli yerler. Neden en riskli yerler? Buradaki jeolojik özelliklerden dolayı. Bizim özellikle tersiyer dediğimiz kayalar yani iyi çimentolanmamış, yumuşak, kirli, kumlu, içerisinde su seviyesinin olduğu kaya zemin değil. Sert kayalar değil. Şiddetli bir sarsıntıda heyelan yapma özelliği gösteren, halkın diliyle çürük zeminlerdir. Bu çürük zeminler depremi katbekat artırıyorlar. Depremin etkisine x desek, buralarda 5x, 10x olabilir. Bu zemin etkiyi büyütüyor.