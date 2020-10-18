Ege'de 4.3 büyüklüğünde deprem | Son depremler (AFAD-Kandilli son depremler)
Son dakika haberi... AFAD: Saat 11.07'de merkez üssü Ege Denizi olan Çanakkale Gökçeada açıklarında 4.3 (Mw) büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
AFAD: Saat 11.07'de merkez üssü Ege Denizi olan Çanakkale Gökçeada açıklarında 4.3 (Mw) büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 11.07'de 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin, yaklaşık 8 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.