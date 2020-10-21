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Türkiye'nin konuştuğu Hazal Tektaş cinayetinde yeni gelişme! Son mesajları ortaya çıktı

'da sokak ortasında katledilen 'ın, tarafından defalarca tehdit edildiği ortaya çıktı. Hazal'ın cinayete kurban gitmesinin ardından yakın arkadaşı Beste T., Hazal'ın ölümünden bir süre önce katil zanlısı tarafından alıkonulduğunu ve arkadaşının kendisine attığı mesajları gösterdi. İşte 'nin konuştuğu Hazal Tektaş cinayetiyle ilgili son dakika gelişmeleri....

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Giriş Tarihi: 21.10.2020 Güncelleme Tarihi: 21.10.2020
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Türkiye'nin konuştuğu Hazal Tektaş cinayetinde yeni gelişme! Son mesajları ortaya çıktı

19 yaşında cinayete kurban giden Hazal Tektaş'ın yakın arkadaşı Beste T., genç kadının ölümünün ardından konuştu. Beste T. arkadaşının uzunca bir süredir tehdit edildiğini ifade ederken 18 yaşındaki Mehmet Ali Atış'ın Hazal'ı, cinayetten önce bir yerde alıkoyduğunu belirten mesajları ortaya çıkarttı.

DEFALARCA TEHDİT: O ÇOCUK YİNE GELDİ...
Hazal Tektaş'ın arkadaşının gün yüzüne çıkarttığı mesajlarda, genç kızın "O çocuk (Mehmet) vardı ya, yine geldi. Silahla beni alıp götürdü, bir yere kilitledi. Polise haber verdim, yakalandı" mesajını attığı görüldü. Ayrıca Hazal'ın defalarca Mehmet Ali Atış tarafından tehditlere maruz kaldığı ancak ailesine zarar gelmesinden korktuğu bildirildi. Beste T., Hazal'ın mesajlarıyla birlikte zanlı hakkında şikayetçi olduğunu söyledi.

'AİLESİ İÇİN KORKUYORDU'
Beste T. şöyle devam etti: "O katil en son Hazal'a 'ya beni öldür ya da benim ol' demişti. Şimdi hem kendini hem Hazal'ı öldürdü. Daha önce de Hazal'ı zorla bir pansiyona götürmeye çalışmıştı. Orada silahla korkutmuştu. Hazal şikâyetçi olduğunu yazmıştı bana. Defalarca Hazal'ı kaçırmaya çalıştı. "

YUNUS EMRE KAVAK/SABAH



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