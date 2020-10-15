15 Ekim 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İstanbul'da deprem! İstanbul Avcılar'da deprem

Son dakika: İstanbul'da deprem! İstanbul Avcılar'da deprem

Son dakika haberleri... İstanbul'da meydana gelen depremin merkez üssünün Avcılar olduğu açıklandı. İstanbul Avcılar'daki depremin büyüklüğünün 3,2 olduğu belirtildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.10.2020 Güncelleme Tarihi: 15.10.2020
ABONE OL
Son dakika: İstanbul'da deprem! İstanbul Avcılar'da deprem

Merkez üssü Marmara Denizi Avcılar açıkları olan 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Avcılar ve çevresindeki ilçelerde hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden yapılan açıklamada saat 16.55'te meydana gelen depremin Marmara denizinin 4.8 km derinliğinde olduğu kaydedildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA