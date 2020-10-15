Son dakika: İstanbul'da deprem! İstanbul Avcılar'da deprem
Son dakika haberleri... İstanbul'da meydana gelen depremin merkez üssünün Avcılar olduğu açıklandı. İstanbul Avcılar'daki depremin büyüklüğünün 3,2 olduğu belirtildi.
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Merkez üssü Marmara Denizi Avcılar açıkları olan 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Avcılar ve çevresindeki ilçelerde hissedildi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden yapılan açıklamada saat 16.55'te meydana gelen depremin Marmara denizinin 4.8 km derinliğinde olduğu kaydedildi.