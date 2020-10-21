Van’da oto tamir ustası yarım asırdır pul biriktiriyor

Pul koleksiyonuna çok değer verdiğini, fırsat buldukça da pulları ve mektupları özenle temizleyip, yine vitrine bıraktığını anlatan Demir, "Babama ben 10 yaşındayken yakın dostlarından mektuplar gelirdi. Bu mektupların üzerindeki resimler çok ilgimi çekti. İlk gelen mektubun üzerinde ise Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi vardı. Bu resim çok hoşuma gitti, posta pulunu mektubun üzerinden söküp sakladım.