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Son dakika: Mersin'de 220 kilogram kokain ele geçirildi!

Son dakika haberi... Uluslararası Limanı'na 'dan gelen bir gemideki konteynerde 220 kilogram kokain ele geçirildi. Brezilya'dan gelerek Mersin Limanı'na aktarması yapılan A4 kağıdı yüklü konteynırda arama yapıldı. Aramada, 200 paket halinde 220 kilogram kokain ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi: 20.10.2020 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020
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Son dakika: Mersin'de 220 kilogram kokain ele geçirildi!

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonda, Brezilya'dan gelerek Mersin Limanı'na aktarması yapılan A4 kağıdı yüklü konteynırda arama yapıldı. Aramada, 200 paket halinde 220 kilogram kokain ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Mersin Limanında flaş operasyon: 220 kilo kokain ele geçirildi MERSİN LİMANI'NDA FLAŞ OPERASYON: 220 KİLO KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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