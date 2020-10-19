Adana'da şüpheli araçtan 205 bin uyuşturucu hap ve 8 kilo 250 gram esrar çıktı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla hafif ticari bir araçla uyuşturucu sevkiyatı yapıldığını belirledi.

İçinde iki kişinin bulunduğu aracı, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda takibe alan ekip "dur" ihtarında bulundu. Şüpheliler, ihtara uymayarak ekip aracına çarpıp kaçtı. Ekip, kovalamaca sonucu amca çocukları olduğu öğrenilen şüpheliler R.S. ve R.S'yi yakaladı.

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