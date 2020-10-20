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İzmir'de FETÖ üyesi şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve müdürlüklerince yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda, 4 şüphelisi gözaltına alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.10.2020
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İzmir'de FETÖ üyesi şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında meslekten ihraç edilmiş eski emniyet müdürü, emniyet amiri ve astsubayın da bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube müdürlüklerince yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda FETÖ'ye yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, haklarında arama kararı bulunan eski emniyet amiri M.K, eski 4. sınıf emniyet müdürü İ.K, askeri okuldan atılan T.T. ve eski hava astsubay Z.A. gözaltına alındı.

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