İstanbul'da 'çukur' operasyonu! Uykularında yakalandılar...

Son dakika haberine göre; İstanbul'da sabah saatlerinde Beyoğlu Tarlabaşı'nda uyuşturucu satıcılarına yönelik "Çukur" adı verilen operasyon gerçekleştirildi. Önceden belirlenen çok sayıda adrese düzenlenen operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 20.10.2020 08:00 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020 08:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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