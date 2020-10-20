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Muş'ta az sayıda davetliyle yapılan düğünde 1 milyon liralık takı toplandı

'ta koronavirüs salgını nedeniyle sınırlı sayıda davetliyle yapılan ve 1 saat süren düğünde gelin ve damada 1 milyon lira değerinde ve takıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.10.2020 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020
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Muş'ta az sayıda davetliyle yapılan düğünde 1 milyon liralık takı toplandı

'ta tanınan Elmani aşiretinin sevilen isimlerinden ve Muş Kuyumcular Derneği Başkanı 'nın oğlunun düğünü görkemli bir şekilde yapıldı. Düğünde 1 milyon lira değerinde takı toplandı.

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SINIRLI SAYIDA DAVETLİ 1,5 KG ALTIN VE 300 BİN LİRA PARA TAKTI
Pandemi nedeniyle sınırlı sayıda davetlinin kabul edildiği düğünde, genç çifte 1,5 kilogram ve 300 bin TL civarında takıldı.

Ceren ve çiftinin 1 saatlik düğününde, takı töreni 40 dakika sürdü. Tören de pasta da kesildi.

"SAATLERCE DÜĞÜN YAPMAK İSTERDİM"
Oğlunun düğününe katılanlara teşekkür eden baba Mehmet Şah Karakaya, "Pandemi nedeniyle zorunlu olarak davetli sayısını sınırlı tuttuk.

İsterdim ki saatlerce süren bir düğün yapalım. Bir saate zor sığdırdık. Umarız bu hastalıktan kısa sürede kurtuluruz" diye konuştu.

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