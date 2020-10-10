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İstanbul'da alabora olan balıkçı teknesinde mahsur kalan kişinin kurtarılma anları kameraya yansıdı

açıklarında batan balıkçı teknesinin içinde kalan bir balıkçının kurtarılma anı onu kurtaran dalgıç polislerce görüntülendi. Dalgıçlar yanlarında getirdikleri oksijen tüpünü verdikleri balıkçıyla birlikte su üstüne çıktı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.10.2020 Güncelleme Tarihi: 10.10.2020
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İstanbul'da alabora olan balıkçı teknesinde mahsur kalan kişinin kurtarılma anları kameraya yansıdı

Fatih açıklarında içinde 13 kişinin olduğu balıkçı teknesi sabah saatlerinde alabora olmuş, 2 balıkçı hayatını kaybederken, 11 balıkçı kurtarılmıştı. Kayıp diye aranan Cemal isimli balıkçı alabora olarak ters dönen teknenin içinde bulundu.

İstanbul'da alabora olan balıkçı teknesinde mahsur kalan kişinin kurtarılma anları kameraya yansıdı İSTANBUL'DA ALABORA OLAN BALIKÇI TEKNESİNDE MAHSUR KALAN KİŞİNİN KURTARILMA ANLARI KAMERAYA YANSIDI

DALGIÇ POLİSLERİN KAMERASINA YANSIDI

Tekne içinde çaresizce kurtarılmayı bekleyen balıkçıyı dalgıç polisler buldu.

Dalgıçlar yanlarında getirdikleri oksijen tüpünü verdikleri balıkçıyla birlikte su üstüne çıktı.

Balıkçının bulunuşu ve kurtarılma anları dalgıçların kamerasına yansıdı.

VALİ TEBRİK ETTİ
Konuyla ilgili sosyal medya hesabında bir paylaşım yapan Valisi Ali Yerlikaya, "Kumkapı'da sabah saatlerinde alabora olarak batan balıkçı teknesinde;

Nefes kesen bir kurtarma operasyonu ile Cemal Ağabey ve 10 balıkçımızı kurtaran Komutanlığımızı tebrik ediyorum" dedi.

Son dakika: Fatih Samatya'da balıkçı teknesi alabora oldu! SON DAKİKA: FATİH SAMATYA'DA BALIKÇI TEKNESİ ALABORA OLDU!

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