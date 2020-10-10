10 Ekim 2020, Cumartesi
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Son dakika: Sürücüler dikkat! Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü 32 gün boyunca ulaşıma kapanacak

Son dakika haberine göre 'nun Tüneli kesiminde, tünel viyadüklerinde derz yenileme çalışması nedeniyle ulaşım sağlanamayacak. , 12 Ekim'den itibaren 32 gün ulaşıma kapalı kalacak.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.10.2020 Güncelleme Tarihi: 10.10.2020
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Son dakika: Sürücüler dikkat! Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü 32 gün boyunca ulaşıma kapanacak

Karayolları Bolu Dağı Tüneli Kontrol Merkezinden alınan bilgiye göre, tünel viyadüklerinde derz yenileme çalışması gerçekleştirilecek.

Bu nedenle 12 Ekim tarihinden itibaren Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli Ankara kesimi ulaşıma kapanacak.

Güzergahtan geçecek sürücüler, Kaynaşlı Gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendirilecek. D-100 Kara yolunun Bolu Dağı kesimini kullanacak sürücüler, Anadolu Otoyolu'na Abant kavşağından giriş yapacak.

Çalışmaların 12 Kasım'da tamamlanmasının ardından, yol yeniden ulaşıma açılacak.

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