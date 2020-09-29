Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul için 'sağanak' uyarısı! Bu saatlere dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12:20 ile 14:00 saatleri arasında İstanbul Boğazı ve Anadolu Yakası'nda gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu ve sarı alarm uyarısında bulundu. Meteoroloji'den sabah saatlerinde Avrupa Yakası için yapılan uyarıda da Silivri, Büyükçekmece, Çatalca ve Arnavutköy çevrelerinde yağış beklendiği duyurulmuş, yağışın etkili olduğu Arnavutköy'de sel olmuştu. Prof. Dr. Orhan Şen, Boğaz çevresi ve Anadolu yakasında yağışın etkili olduğunu belirterek, ''Aracınızı da güvenli bir yere koyun. Boğaz çevresi ve Avrupa yakası...'' uyarısını yaptı.

Sabah saatlerinde yapılan ilk uyarıda meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara dikkat edilmesi istenmişti.

Özellikle Avrupa yakasında etkili olan yağmur nedeniyle vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

ARNAVUTKÖY'DE PAZAR YERİNDE SEL

Arnavutköy'de sağanak yağış sele neden oldu. Anadolu Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi'nde Salı günleri kurulan semt pazarında aşırı yağış nedeniyle yağmur giderlerinin tıkandığı pazar alanını bir anda sel bastı. Pazar kurulan cadde ve sokaklar nehre dönerken pazardakiler zor anlar yaşadı. O anlar kameralara yansıdı.

PROF. ŞEN: ARACINIZI GÜVENLİ BİR YERE KOYUN

Prof. Dr. Orhan Şen, Boğaz çevresi ve Anadolu yakasında yağışın etkili olduğunu belirterek, ''Aracınızı da güvenli bir yere koyun. Boğaz çevresi ve Avrupa yakası...'' uyarısını yaptı.

METEOROLOJİ'DEN YENİ UYARI

Meteoroloji'den yapılan son uyarıda ''12.20-14.00 saatleri arasında İstanbul Boğazı çevreleri ve Anadolu Yakası'nda beklenen gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır'' denildi.