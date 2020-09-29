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İstanbul'da şiddetli yağış! Semt pazarını sel vurdu

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Giriş: 29.09.2020 12:46
Güncelleme:29.09.2020 12:53
Son dakika haberi... Arnavutköy'de sağanak yağış sele neden oldu. Semt pazarının da bulunduğu sokaklar nehre dönerken vatandaşlar zor anlar yaşadı. O anlar kameralara yansıdı.

Meteoroloji'nin uyarısının ardından Arnavutköy'de başlayan yağış bazı bölgelerde sele neden oldu. Anadolu Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde Salı günleri kurulan semt pazarında aşırı yağış nedeniyle yağmur giderlerinin tıkandığı pazar alanını bir anda sel bastı.

Pazar kurulan cadde ve sokaklar nehre dönerken pazardakiler zor anlar yaşadı. O anlar kameralara yansıdı.

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