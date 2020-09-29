Pandemi hastanelerinin kapıları aralandı: Her şeye yeteriz

EN KÖTÜ SENARYOYA HAZIRIZ

Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Tolga Adaş: İstanbullular, 'Kovid -19 vakaları artıyor, yeterli yatak ve yoğun bakım kapasitesi var mı' diye düşünmesin. Şu anda doluluk oranımız yüzde 50'inin bile altında. Rakamlar düşüyor. Her şeye yeteriz. İstinye, Kağıthane, Eyüp, Bayrampaşa, Bahçelievler ve Bağcılar Devlet Hastaneleri'nin yanı sıra başka hastanelerden de peyderpey hastaları buraya çekiyoruz. 110 yabancı hasta hastanemizde tedavi oldu. 3 ayda koronavirüs şüphesiyle 55 bin kişi kontrol amacıyla hastanemize başvurdu. Yatan hasta sayısı 270. Şu anda 432 kapasiteli yoğun bakımımızda 25 hastamız yatıyor. Bunların da sadece 5'i entübe (solunum cihazına bağlı) edilmiş durumda. Herkesin gönlü rahat olsun. En kötü senaryoya bile hazırız.

15 ÜLKEDEN 29 HASTA GELDİ

Pandemi hastanelerinde İngiltere, Almanya, İran, Makedonya, Cezayir, Bosna Hersek, Kazakistan, Kuveyt ve Azerbaycan vatandaşı hastalar da koronavirüs nedeniyle tedavi gördü. Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde İngiltere, Almanya'nın da aralarında bulunduğu 15 ülkeden 29 yabancı hasta tedavi oldu. Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nde ise 110 yabancı hasta tedavi gördü. (Gül Kireklo/Sabah)