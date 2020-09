Pandemi hastanelerinin kapıları aralandı: Her şeye yeteriz

Türkiye, Kovid-19 salgınına karşı verdiği mücadele ile dünyaya örnek olmaya devam ediyor. Özellikle salgının en çok hissedildiği İstanbul'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 45 günde Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı yerleşkesinde inşaa edilen pandemi hastaneleri 3.5 ay gibi kısa bir sürede parmakla gösterilen hastaneler arasına girdi. Biri Avrupa diğeri Anadolu yakasında hizmet veren iki salgın hastanesi, hem kovid-19 vakalarına uyguladığı başarılı tedaviler hem de sağlık turizmindeki başarısı ile adından söz ettiriyor. SABAH, 3.5 ay önce açılan salgın hastanelerine girdi ve sağlık çalışanlarının yoğun bakımdaki mesailerine ortak oldu. Burası diğer hastanelerin yoğun bakım servislerinden çok farklı. Çünkü hastalar tek kişilik odalarda. Hasta odalarına yüksek korumalı negatif basınçlı alanlardan geçilerek, giriliyor. Bu da sağlıkçıların bu hastalığa yakalanmalarını önlüyor. Yoğun bakımdaki hastalarının nabız, tansiyon ve oksijen seviyeleri an be an monitörden takip ediliyor. Aylardır koruyucu tulum giyip, kat kat maske takıp, siperliklerin altından çalışan sağlık görevlilerinin yaşadıkları zorluklara tanıklık ettik. O koruyucu ekipmanların içinde çalışmak hiç kolay değil. Bir dakika bile geçmeden terlemeye başladık. Onlar gün boyunca kendilerini bu kıyafetlerle korumak zorundalar. Her iki hastanenin başhekimleri tedavi gören hasta sayıları ve uyulması gereken kurallarla ilgili şunları söyledi: