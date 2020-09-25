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İstanbul depreminden en çok etkilenecek 10 ilçe!

'da dün 4.2 büyüklüğünde yaşanan panik oluştururken uzmanların sürekli uyardığı ve yaşanması beklenen 'Büyük Marmara Depremi'nin muhtemelen en fazla etkileyeceği bölgeleri gösteren deprem haritası da yayınlandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.09.2020 Güncelleme Tarihi: 25.09.2020
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İstanbul depreminden en çok etkilenecek 10 ilçe!

Gayrimenkul Borsası tarafından geliştirilen GOS terminallerinde, 5 bin 343 kilometrekarelik 'un zemin durumu ve yapı envanteri masaya yatırıldı.

Zemin formasyonlarına yapılan puanlamalar ile bina yapım yılı, 2007 yılında hayata geçirilen yönetmeliğinden önce olan yapıların bir araya getirildiği çalışmada Asya'ya göre daha fazla deprem riski taşıdığı görüldü.

TARİHİ YARIMADA VE ADALAR'IN DURUMU KRİTİK

Harita üzerinde sayısallaştırılan veriler üzerinden gerçekleştirilen okumalar neticesinde olası büyük İstanbul depreminin en fazla etkileyeceği bölgeler tespit edildi.

Tarihi yarımadanın neredeyse tamamında zemin formasyonunun iyi olmadığının saptandığı incelemede İstanbul'un 'deki kentsel dönüşümlerin 0.33'ünü, riskli alanlarının 10.71'ini, yenileme alanlarının ise 53.17'sini kapsadığı tespit edildi.

ASYA YAKASI DAHA SAĞLAM

Asya yakasının zemin formasyonu olarak Avrupa Yakası'na göre daha sağlam olduğunun ortaya çıkarıldığı incelemede Avrupa Yakası'nda Fatih'in yanı sıra Bahçelievler, Bakırköy ve Güngören'in zemin formasyonunun yanı sıra yapı durumu olarak da eski yapıların çoğunlukta olduğu belirtildi.

DEPREMDEN ETKİLENECEK ÖNCELİKLİ ALANLAR

Çalışmada 'nun tarihi yarımadaya bakan bölümleri ile Avcılar'ın sahil kesimleri ve Boğaziçi öngörünüm bölgelerinin depremden etkilenecek öncelikli alanlar olarak ön plana çıkıyor.

Hürriyet'in haberine göre; 'nda sahil kesimi ve 'ün batısı dikkat edilmesi gereken bölgelerin başında geliyor.

İstanbul'da geçen yıl e-devlet üzerinden açıklanan toplanma alanlarını da incelendiği çalışmada kişi başına 1.17 metrekare toplanma alanı düştüğü tespit edildi.

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