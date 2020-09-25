İstanbul depreminden en çok etkilenecek 10 ilçe!

Tarihi yarımadanın neredeyse tamamında zemin formasyonunun iyi olmadığının saptandığı incelemede İstanbul'un Türkiye'deki kentsel dönüşümlerin 0.33'ünü, riskli alanlarının 10.71'ini, yenileme alanlarının ise 53.17'sini kapsadığı tespit edildi.

ASYA YAKASI DAHA SAĞLAM

Asya yakasının zemin formasyonu olarak Avrupa Yakası'na göre daha sağlam olduğunun ortaya çıkarıldığı incelemede Avrupa Yakası'nda Fatih'in yanı sıra Bahçelievler, Bakırköy ve Güngören'in zemin formasyonunun yanı sıra yapı durumu olarak da eski yapıların çoğunlukta olduğu belirtildi.