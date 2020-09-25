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Bursa'da iğrenç olay! Asansöre binen kadını taciz etti

’da geçen hafta merkez Osmangazi ilçesinde L.K. adlı (40), evinin bulunduğu kata çıkmak için bindiği asansörde, kimliği belirsiz kişinin elle tacizine uğradı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.09.2020 Güncelleme Tarihi: 25.09.2020
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Bursa'da iğrenç olay! Asansöre binen kadını taciz etti

Kimliği belirsiz bir kişi, evinin bulunduğu siteye giren L.K.'den sitenin bahçe giriş kapısını açması için yardım istedi. Kapıyı açan L.K. ile aynı apartmana giren kişi, birlikte asansöre bindi. L.K., kendisiyle konuşmak isteyen kişiden rahatsız olunca asansörden inmek istedi.

Bursa'da iğrenç olay! Asansöre binen kadını taciz etti BURSA'DA İĞRENÇ OLAY! ASANSÖRE BİNEN KADINI TACİZ ETTİ

Bu kişi asansörden ineceği sırada L.K.'nin yüzüne dokundu. L.K. kendisini eden kişinin elini itti. Bu kez de şüpheli, L.K.'nin kalçasına dokundu. L.K., asansörden inerek, şüpheliye tepki gösterdi. Şüpheli ise L.K.'ye asansöre tekrar binmesi için eliyle 'gel' işareti yaptı. L.K. uzaklaşırken, şüpheli asansörde kamera olduğunu fark edince, zemin kata inip apartmandan çıktı.

TACİZ ANI KAMERADA

Bu arada olay anı, asansördeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülere, şüphelinin L.K.'nin önce yüzüne dokunduğu, duruma tepki gösterip inerken de kalçasına dokunduğu görüldü.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Site yöneticisi, olaydan 2 gün sonra güvenlik kamerası görüntülerini incelediği sırada komşusu L.K.'nin tacize uğradığını fark etti. Site yönetici, durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, apartmana gelerek, L.K.'ye ulaştı. Polisin olay anını anlatmasını istediği L.K., 'Uğraşmak istemiyorum' diyerek, şüpheliden şikayetçi olmadığını söyledi.

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