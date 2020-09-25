25 Eylül 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Ayn El Arap soruşturmasında flaş gelişme! Şüpheliler Ankara’ya götürülüyor

Ayn El Arap soruşturmasında flaş gelişme! Şüpheliler Ankara’ya götürülüyor

’da olaylarıyla ilgili gözaltına alınan Ayn El Arap soruşturması şüphelileri Müdürlüğü Polisleri tarafından ’ya götürülmek üzere yola çıkarıldı. Sabah’tan ’in haberinin detayları…

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.09.2020 Güncelleme Tarihi: 25.09.2020
ABONE OL
Ayn El Arap soruşturmasında flaş gelişme! Şüpheliler Ankara’ya götürülüyor

Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayn el-Arab bahanesiyle 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında 7 ilde 82 kişi için gözaltı kararı verdi.

Edinilen bilgiye göre, 'da olaylarıyla ilgili gözaltına alınan Ayn El Arap soruşturması şüphelileri Müdürlüğü Polisleri tarafından Ankara'ya götürülmek üzere yola çıkarıldı. (/Sabah)

20 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Kobani olaylarında sokağa çıkma çağrısı yapan / terör örgütü ve sözde örgüt yöneticileri ile bazı siyasi parti yönetici ve partililer hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı veriilen 82 kişiden 20'sinin gözaltına alındığını açıkladı. Açıklamada, "Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 06-07-08.10.2014 tarihlerinde ülkemiz genelinde 'Kobani' olayları olarak bilinen terör amaçlı eylemlerde; PKK/KCK terör örgütü ve sözde örgüt yöneticileri, örgütün gençlik yapılanması, kadın yapılanması ve şehir silahlı yapılanması ile MYK üyeleri ve eş başkanlarınca sosyal medya hesapları ile PKK/KCK terör örgütünün bazı basın yayın organları üzerinden halkı sokağa çıkıp terör eylemleri gerçekleştirmeleri yönünde yaptıkları çağrılar üzerine; 25.09.2020 günü ilimiz merkezli 7 ilde 82 şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir" denildi.

Ayn El Arap soruşturmasında flaş gelişme! Şüpheliler Ankara’ya götürülüyor AYN EL ARAP SORUŞTURMASINDA FLAŞ GELİŞME! ŞÜPHELİLER ANKARA’YA GÖTÜRÜLÜYOR

Son dakika: Bakan Varank'tan 6-8 Ekim olayları açıklaması: Bu ihaneti asla unutmayız SON DAKİKA: BAKAN VARANK'TAN 6-8 EKİM OLAYLARI AÇIKLAMASI: BU İHANETİ ASLA UNUTMAYIZ
Son dakika: 6-7 Ekim olaylarının faillerine operasyon! HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen gözaltına alındı SON DAKİKA: 6-7 EKİM OLAYLARININ FAİLLERİNE OPERASYON! HDP'Lİ KARS BELEDİYE BAŞKANI AYHAN BİLGEN GÖZALTINA ALINDI
Son dakika: 6-7 Ekim olaylarının faillerine operasyon! SON DAKİKA: 6-7 EKİM OLAYLARININ FAİLLERİNE OPERASYON!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA