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Botoks skandalında çarpıcı gelişme: 4 yakalama, 2 gözaltı

’nde 38 yaşındaki ’a yapmak suretiyle ölümüne sebep olan 5 şüpheliye yönelik yürütülen soruşturmada ortaya çıkan yeni delil ve ifadeler üzerine 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 2 şüpheli gözaltına alındı.  Sabah’tan ’ın haberinin detayları…

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Giriş Tarihi: 25.09.2020 Güncelleme Tarihi: 25.09.2020
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Botoks skandalında çarpıcı gelişme: 4 yakalama, 2 gözaltı

'nde 38 yaşındaki 'a yapmak suretiyle ölümüne sebep olan 5 şüpheliye yönelik yürütülen soruşturmada çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tahkikatın derinleştirilmesi sonucunda toplanan yeni deliller ve alınan yeni ifadeler ışığında 4 şüpheli hakkında "Taksirle ölüme neden olma" suçundan yakalama talep edildi.

Büüyükçekmece Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce Başsavcılığın talebi kabul edildi.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan 4 şüpheliden 2'si dışında yakalandı. Diğer şüphelileri yakalama çalışmaları devam ediyor. (Nazif Karaman/Sabah)

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