Kopya internet sitesiyle tatilcileri dolandıran 15 şüpheli yakalandı

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, açtıkları internet sitesiyle tatil yapmak isteyenleri dolandırdığı öne sürülen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

20 MİLYONLUK DOLANDIRICILIK

Antalya ve Muğla'nın Bodrum ilçesindeki otellerin internet sitelerinin kopyasını yaptıkları belirlenen şüphelilerin, bu şekilde yaklaşık bin 500 kişiyi, toplam 20 milyon lira dolandırdığı belirlendi. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Antalya'nın Kemer ilçesine getirilen şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından 'Suç örgütü kurmak, üye olmak' ve 'Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.