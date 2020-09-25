Zatürre aşısı koronavirüsten korur mu? Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz cevapladı

KİMLER GRİP VE ZATÜRRE AŞISI OLMALI

Zatürre ve grip aşılarının kime vurulması gerektiği hakkında Bilim Kurulu'nun bir rehber hazırlığı içerisinde olduğunu belirten Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, "Genel anlamı ile kimlerin bu dönemde grip ve zatürre aşısını öncelikli olarak olması gerektiğini paylaşacak olursak; kronik kalp hastalığı olan, kalp yetmezliği olan kişiler, oksijene bağlı kronik akciğer hastalığı olan kişiler, kronik karaciğer, böbrek hastalığı olan kişiler, ayrıca bağışıklık sistemi baskılanan ve bağışıklık sistemi baskılayıcı ilaç öyküsü olanlar, organ nakli yapılmış kişiler, beyin omurilik sıvısında kaçağı olan kişiler, işitme kaybı olduğu için kulak içerisine işitmeye yarayan cihazın cerrahi yöntemle yerleştirildiği insanlar grip ve zatürre aşısını öncelikli olarak yaptırması gereken kişilerdir. Ayrıca kan kanseri, lenf kanseri, vücutta yaygın kanseri olanlar da yine bu kişiler arasında gösterilebilir. Dalağı doğuştan olmayan ya da dalağı sonradan cerrahi ile alınmış kişilerin de aşı yaptırması gereklidir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, virüsle temas konusunda riskli grupta yer alan sağlık çalışanlarının da zatürre ve grip aşısı olması gerektiğini vurguladı.