İstanbul'da Kübra Boyraz'ın botoks sonrası öldüğü iddia edildi

Boyraz'ın babasının öne sürdüğü iddiaya göre Boyraz botoks işleminden sonra güzellik merkezinde çalışan bir kişi tarafından eve getirildi. Babası ne olduğunu sorduğunda güzellik merkezi çalışanı olan kişi Kübra Boyraz'ın fenalaştığını ve konuşma yetisini kaybettiğini söyledi. Babası hemen ambulans çağırdı ve Boyraz hastaneye kaldırıldı. Orada da öldü.