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CHP'li Mersin belediyesi isyan ettirdi! Kullanmadıkları suya fatura geldi

su ve kanalizasyon idaresi vatandaşlara kullanmadığı suyun faturasını gönderdi. Ekim ve Kasım aylarının faturasını 2 ay öncesinden ödemek zorunda kalan vatandaşlar ’li belediyeye ve Başkan ’e isyan etti. Detayları A Haber muhabiri aktardı.

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Giriş Tarihi: 21.09.2020
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CHP'li Mersin belediyesi isyan ettirdi! Kullanmadıkları suya fatura geldi

Mersin Büyükşehir Belediyesi su ve kanalizasyon idaresi vatandaşlara kullanmadığı suyun faturasını gönderdi. Ekim ve Kasım aylarının faturasını 2 ay öncesinden ödemek zorunda kalan vatandaşlar CHP'li belediyeye ve Başkan Vahap Seçer'e isyan etti. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Miras aktardı.

MESKİ'YE VATANDAŞTAN TEPKİ

Mağdur bir vatandaş "Belediyenin yollamış olduğu su faturalarının erken dönemde geldiği hatta kullanmadığımız suların faturalara yansıdığını halktan bir vatandaş olarak söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Bir başka vatandaş ise "İki kişilik bir hanede 70 lira gelen faturaya 400 TL 500 TL ödüyorsunuz çift fatura geliyor çok zor durumdayız" dedi.

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