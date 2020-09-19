CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yüksek su faturaları vatandaşı çileden çıkardı





Birol Özgür (56) Emekli: MESKİ'den vatandaş olarak faturalama sisteminden şikayetçiyiz. Faturaları neye göre kesiyorlar. Her zaman en fazla 50 TL gelen faturam 100 TL'yi aşıyor. Damacana su bile MESKİ'nin suyundan daha ucuz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin halkın tepkisine rağmen bir çözüm üretmemesi de çok anlamsız geliyor. Bu tahsil edilen fazladan faturaların paralarını Mersin'in hangi yatırımlarında kullanılacak konusunda da vatandaş olarak bir şey göremiyoruz.