Çanakkale’de yüz yüze eğitimin ilk gününde minik Emir, ağlayarak dışarı çıktı

Barbaros Hayrettin Paşa İlkokulu'nda sabahın erken saatlerinden itibaren ana sınıfı ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri, velileri tarafından okula getirildi. Birbirinden şık maskelerini takan öğrenci ve velileri okulun bahçe kapısında okul yöneticileri karşıladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda, koronavirüs tedbirleri kapsamında velilerin okul bahçesine dahi alınmayacağı açıklandı.

Bu nedenle öğrenciler, bahçe kapısından itibaren öğretmenler tarafından alınarak, sınıflarına götürüldü. Okul girişinde yerdeki paspasa ayakları sildirilen çocukların ellerine de dezenfektan sıkıldı. Minik öğrenciler, alınan tedbirler kapsamında eğitim öğretime başladı.