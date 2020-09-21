21 Eylül 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri 72 yaşındaki kadın gözyaşları içinde isyan etti: Sonumuz ne olacak

72 yaşındaki kadın gözyaşları içinde isyan etti: Sonumuz ne olacak

vakalarının artmasından dolayı tedbirler sıkılaştırıldı, denetimler arttı. Bu kapsamda Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan maske denetiminde, vatandaşların maske kullanımları kontrol edildi. Denetimler sırasında 72 yaşındaki bir kadının vatandaşların maske takmamasına tepki göstererek gözyaşlarına boğuldu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.09.2020 Güncelleme Tarihi: 21.09.2020
ABONE OL
72 yaşındaki kadın gözyaşları içinde isyan etti: Sonumuz ne olacak

Denetimler kapsamında maske takmayan vatandaşlara para cezası kesildi. Ceza yazılan vatandaşlardan polise tepki verenler oldu.

72 yaşındaki kadın gözyaşları içinde isyan etti: Sonumuz ne olacak

72 yaşındaki bir kadın ise maske takmayan vatandaşlara sitem ederek gözyaşlarına boğuldu.

72 yaşındaki kadın gözyaşları içinde isyan etti: Sonumuz ne olacak

Kendisini 3 maskeyi üst üste taktığını söyleyen yaşlı kadın, "Böyle bizim sonumuz ne olacak. Onlar da taksalar maske. Onlar böyle yaparken hiçbir hastalık gitmiyor. Bakın ben kaç tane taktım maske. Maske takmıyorlar ondan hastalık yayılıyor. Bizim canımız yok mu? 72 yaşımdayım şu an üç tane maske takıyorum" ifadelerinde bulundu.

72 yaşındaki kadın gözyaşları içinde isyan etti: Sonumuz ne olacak

GENÇ KADINDAN İLGİNÇ SAVUMA
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan maske denetiminde caddede maskesiz bir şekilde dolaşıp dondurma yiyen genç kadın, polis ekiplerinin uyarısına şaşırtan bir cevap verdi. "O zaman dondurma niye satıyorlar kapatsınlar" şeklinde tepki verdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA