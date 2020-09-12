Adıyaman'da akrabalar arasında cenaze kavgası çıktı
Son dakika haberleri... Adıyaman’ın Kahta ilçesinde vefat eden bir kişinin akrabaları cenaze kaldırma meselesi nedeniyle kavga etti.
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Kahta Devlet Hastanesinde tedavi gören bir şahıs hayatını kaybetti.
cenazesi morga kaldırıldı. Morg önünde bekleyen şahsın akrabaları, cenaze defin işlemini kimin yapması gerektiği konusunda tartıştı. Karşılıklı sataşmaların yaşandığı sözlü tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgayı gören hastanenin güvenlik görevlileri ilk olarak kavgaya müdahale etti. Güvenlik görevlilerinin yardımına polis ekipleri yetişti. Kavga eden şahıslar kavga etmekte diretince polis ekipleri biber gazı sıkarak şahısları ayırdı.
Ölen şahsın cenazesinin yarın (13 Eylül 2020) defnedilmesine yakınları karar verdi.