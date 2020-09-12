Adıyaman'da akrabalar arasında cenaze kavgası çıktı

Kavgayı gören hastanenin güvenlik görevlileri ilk olarak kavgaya müdahale etti. Güvenlik görevlilerinin yardımına polis ekipleri yetişti. Kavga eden şahıslar kavga etmekte diretince polis ekipleri biber gazı sıkarak şahısları ayırdı.

Ölen şahsın cenazesinin yarın (13 Eylül 2020) defnedilmesine yakınları karar verdi.