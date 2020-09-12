Evde ceset var ihbarına giden polis bakın neyle karşılaştı?

Evde yaşayan ve yürüme engelli olduğu öğrenilen Ali İhsan A.'nın bir süre önce ev sahibi olan Ali K. ile kira meselesi yüzünden tartıştığı ve ev sahibinin de buna kızarak elektrikleri kestiği iddia edildi. Geliri olmayan Ali İhsan A.'nın dolabında kokan etlerin ise komşuları tarafından Kurban Bayramında verildiği öğrenildi.