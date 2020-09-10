Son dakika: Adana’da bir ay içinde üçüncü büyük yangın

Yangının farklı noktalardan çıktığını aktaran Çay, şöyle devam etti:



"Pozantı'da ciğerlerimiz yanıyor. Yangın şu anda Pozantı'nın tarihi Belemedik Vadisi'ne ulaşmış durumda. Valiliğimizin almış olduğu karar doğrultusunda jandarma ekipleriyle beraber Belemedik'te evleri boşaltıyoruz. Önce can güvenliği diyoruz. Bölge engebeli ve karadan müdahale zor. Büyüyen bir yangın ve sabotaj ihtimali üzerinde duruyoruz. Bununla ilgili soruşturma yapılıyor. 4-5 farklı noktada çıktı. Beklemediğimiz yerlerden alevler yükseldi. Bununla ilgili farklı ihtimaller var. Gerek Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri gerekse de jandarma kendi ellerindeki görüntülerle bu konuyu soruşturuyor. Hiçbir şey tesadüf değil. Bölgemizde ciddi orman yangınları gerçekleşiyor. Son yıllarda gördüğümüz en büyük yangını yaşıyoruz."









