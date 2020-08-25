Son dakika: Adana Kozan'daki orman yangını ile ilgili flaş gelişme: 3 kişi gözaltınada

Pakdemirli, yangına karşı çalışmalarının bitmediğini belirterek, "Soğutma faaliyetleri devam edecek. Soğutmadan sonra da tabii ki orman teşkilatının işi bitmiyor. Orada temizlik faaliyetlerine ve sonbaharda da hemen hızlı bir şekilde yöreyi, bölgeyi ağaçlandırma faaliyetlerine başlayacağız." ifadesini kullandı.



"YANGININ KASITLI ÇIKARILMIŞ OLABİLECEĞİNİ DEĞERLENDİRİYORUZ"

Yöre halkına da yangınla mücadele sırasındaki desteklerinden dolayı teşekkür eden Bakan Pakdemirli, "Büyük bir acı, sıkıntı yaşamış olmalarına rağmen çok vakur durdular, çok sabırlı oldular onlara özellikle teşekkür ediyorum. Tabii ki en başta orman teşkilatına, orman teşkilatının başındaki genel müdür arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Şu saat itibarıyla yangın çıktığından beri buradalar ve hiç kimse uyumadı şu saate kadar. Onlara ayrıca teşekkür ediyorum. Valimize, belediye başkanlarına, milletvekillerine ve tüm emeği geçen kurumlara teşekkür ediyorum." dedi.

Pakdemirli, yangının çıkış sebebine ilişkin, "Yangının kasıtlı çıkarılmış olabileceğini değerlendiriyoruz. Bununla ilgili çok yönlü soruşturma sürüyor. Valiliğimiz böyle değerlendiriyor. Bununla ilgili tabii ki çok yönlü soruşturma devam ediyor. Çok yönlü soruşturmanın da akabinde herhalde kamuoyuyla da gerekli bilgiler paylaşılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.



