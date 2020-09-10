Sivas’ta elektronik teknikeri kendi tasarladığı bisikletle yollarda ilgi odağı oldu

Nasıl sürdüğüme bakıyorlar. Hatta bazıları ise motosiklet zannediyor. Ama ben trafikte serbest olabilmek için bisiklet tarzında yaptım. Çok rahat. İlerde de bunu geliştireceğim. Aklımda birkaç tasarım daha var. Görenlerden bazıları da satın almak için müşteri oluyor. Ben satmıyorum. Parçalayarak başka tasarımlar yapıyorum. Bunu zevk amaçlı yapıyorum. Başka modeller de var. Hem ön çeker hem de arka çeker bisikletler de yapmayı düşünüyorum" diye konuştu.