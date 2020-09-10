Kurallar değişti görüntü değişmedi! İBB'ye isyan...

Dün sabah saatlerinde işe gitmek için yola çıkan çok sayıda kişi ayakta yolculuk yaptı. Metrobüse binemeyip durakta kalan vatandaşlar işe geç kaldı. Toplu taşıma araçlarında sosyal mesafe kurallarının da hiçe sayıldığı görüldü. Yeni kurallara göre minibüs/midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldırılma yapılmayan otobüslerin ayakta yolcu almasına müsaade edilmeyecek. Metro ve tramvayda oturan koltukların tamamı ve ayakta yolcu kapasitesinin yarısına kadar yolcu alınabilecek.