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Son dakika: Bülent Arınç ve eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Son dakika haberine göre... Eski Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi , kendisinin ve eşinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.09.2020 Güncelleme Tarihi: 10.09.2020
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Son dakika: Bülent Arınç ve eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, sosyal medya hesabı Twitter'dan kendisinin ve eşinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Son dakika: Bülent Arınç ve eşi Münevver Arınç koronavirüse yakalandı SON DAKİKA: BÜLENT ARINÇ VE EŞİ MÜNEVVER ARINÇ KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Bülent Arınç yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

SONUÇ POZİTİF ÇIKTI

"Bugün eşim ve benim koronavirüs şüphesiyle hastane ortamında yapılan tetkiklerimiz neticesinde test sonuçlarımızın pozitif olduğunu öğrendik. Sağlık durumumuz şu an hamdolsun iyidir. Tedavimiz bu aşamada doktor gözetiminde evde devam edecektir.

DUA İSTEDİ

Dualarınıza ve iyi dileklerinize ihtiyacımız var. Bizler de bu ve benzeri hastalıklara maruz kalan tüm dostlarımıza ve milletimizin her bir ferdine Rabbimizden acil şifalar dileriz."

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