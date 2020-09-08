ABD eşine az rastlanır olay! Kavurucu sıcakla yatıp karla uyandılar

Amerika Birleşik Devletleri'nin Montana ve Colorado eyaletlerinde birçok şehirde polar vortex (kutup girdabı) ile kısa sürede sıcaklık 30-33 derece birden düştü.

Bir gün öncesinde 30-35 dereceler ile yaz mevsimini yaşayan ABD halkı, saatler içerisinde aniden kış mevsimine geçti, sıcaklık 1-3 derecelere düştü. Hava Forum'un aktardığına göre, Pazartesi günü kavurucu sıcaktan bunalan halk saatler içerisinde gelen dondurucu soğuk hava ile adeta şok geçirdi.

Gerçekleşen bu enteresan hava olayı sebebiyle, Colorado eyaletinde yer alan başta Denver ve Springs şehirleri olmak üzere birçok şehre doğa ve meteoroloji meraklısı insanlar akın etti. Salı günü beklenen kar yağışlarının ardından Perşembe günü hava tekrar ısınmaya başlayacak.