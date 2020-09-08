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İstanbul’da şehir zorbasından polis memuruna: En son birinizi öldüreceğim ben

’ta dün akşam saatlerinde korsan taşımacılık yapan minibüsün sürücüsü polisi defalarca kez ölümle tehdit edip “En son birinizi öldüreceğim ben” diyerek üstüne yürüdü. Sürücü gözaltına alınarak karakola götürülürken yaşananlar anbean kameraya yansıdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.09.2020 Güncelleme Tarihi: 08.09.2020
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İstanbul’da şehir zorbasından polis memuruna: En son birinizi öldüreceğim ben

Edinilen bilgiye göre korsan taşımacılık yaptığı söylenilen M.Y.(30) isimli adama ait ticari minibüs tarafından durdurulmak istendi.

TEHDİTLER VE HAKARETLER

Polisin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü bir süre sonra durdu.

İstanbul’da şehir zorbasından polis memuruna: En son birinizi öldüreceğim ben İSTANBUL’DA ŞEHİR ZORBASINDAN POLİS MEMURUNA: EN SON BİRİNİZİ ÖLDÜRECEĞİM BEN

Sürücü M.Y. korsan taşımacılık yaptığı araçtan tekstil atölyesi çalışanlarını indirdikten sonra polise tehdit ve hakaretler savurmaya başladı.

"EN SON BİRİNİZİ ÖLDÜRECEĞİM BEN"

Yaşanan olaylar bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde M.Y.'nin "Benim 2 aracımı takip ediyorsunuz", "en son birinizi öldüreceğim ben" diyerek trafik polisinin üstüne yürümesi görülüyor.

KORSAN TAŞIMACILIK CEZASI

Polislerin takviye istemesi ile M.Y. gözaltına alınarak karakola götürüldü. Polisi defalarca ölümle tehdit eden M.Y.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken korsan taşımacılık nedeniyle de ceza yazıldı.

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