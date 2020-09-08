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Muğla’da akıllara durgunluk veren olay! Markete girip kadına saldırdı

'da akıllara durgunluk veren olay yaşandı. markete giren bir kişi, iş yeri sahibi ’i tekme tokat dövdükten sonra, dolaptan içecek alıp gitti. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, talihsiz kadının kulağının arkasına 5 dikiş atıldı. Sabah'tan 'ın haberinin detayları...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.09.2020 Güncelleme Tarihi: 08.09.2020
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Muğla’da akıllara durgunluk veren olay! Markete girip kadına saldırdı

'nın Milas ilçesinde bu kadarına pes dedirten olay meydana geldi. Geçen Pazar günü isimli kişi, bir şekilde alışveriş yapmak için markete geldi.

Muğla’da akıllara durgunluk veren olay! Markete girip kadına saldırdı MUĞLA’DA AKILLARA DURGUNLUK VEREN OLAY! MARKETE GİRİP KADINA SALDIRDI

Market sahibi 'den iki bira ve sigara isteyen Zabun, daha sonra kadına sözlü tacizde bulundu.

'Dün gece neredeydin?', 'Akşam ne yapıyorsun?', 'Bu gece bana gelir misin?' sözleri üzerine çılgına dönen Gültekin, tacizciyi işyerinden kovmak istedi. Aldığı olumsuz yanıt sonrası biranda öfkelenen Kürşat Zabun, işyeri sahibini darp etmeye başladı.

Güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedilen görüntüde, teleskop copuyla tacizcisine karşı koymaya çalışan Elif Gültekin yere düştükten sonra şahsın saldırısına engel olamadı.

Gözü dönmüş adam, dolaptan içecek aldıktan sonra hiçbir olmamış gibi işyerinden ayrıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Elif Gültekin'in sağ gözünün altında yırtık oluştuğu belirlenirken, kulağının arkasına ise 5 dikiş atıldı. Polis ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Hayrettin Şaşmaz/Sabah)

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