Muğla’da akıllara durgunluk veren olay! Markete girip kadına saldırdı

Muğla'nın Milas ilçesinde bu kadarına pes dedirten olay meydana geldi. Geçen Pazar günü Kürşat Zabun isimli kişi, yarı çıplak bir şekilde alışveriş yapmak için markete geldi.

Market sahibi Elif Gültekin'den iki bira ve sigara isteyen Zabun, daha sonra kadına sözlü tacizde bulundu.