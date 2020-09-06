ABD Denver'da sıcaklıklar bir günde 30 derece birden düşecek
Denver şehrinde 8 Eylül'de eşine ender rastlanır bir olay yaşanacak. Kuvvetli soğuk hava dalgasının etkisi altına girmesi beklenen şehirde sıcaklıkların 1 günde 28-30 derece birden düşmesi ve kar yağması bekleniyor.
ABD'nin Colorado eyaletine bağlı Denver kentindeki hava durumundaki tahmini düşüş görenleri tüm dünyada merakla bekleniyor.
Denver kentinde, 8 Eylül'de kuvvetli bir soğuk hava dalgasının sıcaklığı 1 günde 28-30 derece düşürmesi ve kar yağışına neden olması tahmin ediliyor. Halk ise durumu endişe içinde bekliyor.
BÖLGEDE ZAMAN ZAMAN BU DEĞİŞİMLER GÖRÜLÜYOR
Öte yandan Washington Post gazetesi, bu hava değişimi ile ilgili bir haber yayımladı. Haberde, Denver'de kuvvetli soğuk cephe geçişlerinin daha öncede yaşandığını kaydeden gazete, 12 Eylül 1993'de hava 33 derece iken, 13 Eylül akşamında 14 cm karın yağdığını belirtti.
Denver'daki en büyük sıcaklık değişimi ise 25 Ocak 1872'de yaşanmış. Sabah 46 derece olan sıcaklık akşam eksi 20'ye düşmüş.
24 Şubat 2014'de ise, sıcaklık öğleden sonra 26 dereceden 57 dereceye çıkarken, gece yarısından sonra 29'a kadar düşmüş.
Bölgenin topografik yapısı sebebiyle zaman zaman böyle büyük hava değişimlerinin yaşandığı görülüyor. Bölgede çok fazla yüksek ve düz alan bulunuyor. Bazı araştırmacılar ise, Pasifik'te meydana gelen tayfunların bu ani hava değişimine yol açıyor olabileceğini belirtiyor.