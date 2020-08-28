Bu 7 belirtiyi yaşadıysanız korona virüsü (Covid-19) geçirmiş olabilirsiniz

7- HİÇ GEÇMEYECEK GİBİ HİSSETTİĞİNİZ ALIŞILMADIK BELİRTİLER GÖSTERİYORSANIZ

Uzmanlar Kovid-19'un yeni bir virüs olması nedeniyle her an virüsle ilgili yeni bir şey öğrendiklerini vurguluyor.Virüsün kalıcı etkileri hakkında çalışmalar hala yapılıyor bu nedenle de bazı belirtileri gösteriyor olmanız bunun Kovid-19 kaynaklı olduğuna anlamına gelmiyor.Ancak JAMA Kaardiyoloji'de yayımlanan bir araştırmada bahsetmek bu noktada önemli. Araştırmaya katılan 100 eski Kovid-19 hastasının yüzde 78'inin çekilen emarlarında önceden var olan sağlık durumlarından bağımsız kalple ilgili anormal bulgularına rastlandı. Araştırmacılar bunun Kovid-19'un geçirilme şiddetine bağlı olmadığını da keşfetti. Dr. Schaffner kişinin beklenmedik ve geçmeyecekmiş gibi görünen sorunlardan musatrip olması halinde bunun Kovid-19'la bağı olsun olmasın bir doktora danışmasını tavsiye etti.



